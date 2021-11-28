"Повернуся кращим і сильнішим": Неймар прокомментував свою жахливу травму

Бразильский форвард налаштований оптимістично.

В рамках поєдинку 15-го туру чемпіонату Франції між "Сент-Етьєном" і ПСЖ травмувався один із лідерів парижскього клубу Неймар. Бразильський форвард під кінець зустрічі в одному з єдиноборств серйозно підвернув гомілкостоп, після чого його забрали з поля на ношах.

На своїй сторінці в Instagram Неймар прокоментував те, що сталося.

"Відновлюватимуся. На жаль, подібні невдачі - частина життя спортсмена. Потрібно підняти голову і рухатися далі. Я повернуся кращим і сильнішим", - підкреслив футболіст.

ПСЖ продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 40 очків.

Наступний матч команда проведе проти Ніцци в середу, 1 грудня.

У цьому сезоні Неймар зіграв у 10 матчах ПСЖ, у яких забив 3 гола та віддав 3 результативні передачі.

Читайте також:

Повернувся після травми і забив: зірковий футболіст допоміг "Боруссії" очолити Бундеслігу

Виносьте "Оскар": бразильський футболіст розірвав Мережу епічною симуляцією після дотику арбітра (відео)