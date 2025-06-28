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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Повернувся після допінгу: чемпіон світу з футболу офіційно знайшов новий клуб

Поль Погба приєднався до "Монако".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Поль Погба

Поль Погба / © ФК "Монако"

Французький півзахисник Поль Погба, якого у вересні 2023 року усунули від футболу через позитивний допінг-тест, став гравцем "Монако".

Про це повідомляється на офіційному сайті "монегасків".

32-річний хавбек підписав з клубом з чемпіонату Франції контракт терміном до літа 2027 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Погба приєднався до "Монако" у статусі вільного агента. У листопаді минулого року з Полем розірвав контракт італійський "Ювентус".

Погба провалив допінг-тест після матчу Серії А проти "Удінезе", який відбувся 20 серпня 2023 року. Пізніше стало відомо, що повторна допінг-проба французького хавбека також показала підвищений рівень тестостерону у його крові.

Спочатку Погба дискваліфікували на чотири роки за вживання допінгу, але потім скоротили йому "бан" до 18 місяців. Термін відсторонення франуза закінчився у березні 2025 року.

На рахунку Погба 91 матч за збірну Франції та 11 забитих голів. У складі "Ле Бле" він став срібним призером Євро-2016, переможцем чемпіонату світу-2018, а також виграв Лігу націй-2020/21.

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