Повернувся до Європи: ексзірка "Шахтаря" офіційно знайшов новий клуб

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон став гравцем ПАОКа.

Про це грецький клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

34-річний бразилець підписав контракт терміном на півтора року. За нову команду Тайсон виступатиме під 11-м номером.

Додамо, що нещодавно Тайсон зі скандалом залишив рідний "Інтернасьйонал", розірвавши контракт із бразильським клубом. Він виступав за "Інтернасьонал" від квітня 2021 року, після того як на правах вільного агента перейшов із "Шахтаря".

Тайсон грав за донецький клуб від 2013-го до 2021 року. Він став єдиним бразильцем, якому вдалося увійти до топ-20 футболістів в історії "Шахтаря" за кількістю зіграних матчів. У всіх турнірах він провів за "помаранчево-чорних" 299 поєдинків і забив 55 м'ячів.

У складі "гірників" бразилець 6 разів ставав чемпіоном України, виграв 5 Кубків і 4 Суперкубки країни. До свого переходу до "Шахтаря" він від 2010-го до 2013 року захищав кольори харківського "Металіста".

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