Повернувся із оренди: чемпіон України офіційно визначився з заміною Миколенку

Повернувся із оренди: чемпіон України офіційно визначився з заміною Миколенку

Дубінчак знову буде виступати за "біло-синіх".

23-річний лівий захисник "Динамо" Владислав Дубінчак повернувся до команди після оренди у "Дніпрі-1".

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Він приєднається до киян після виходу основного складу із відпустки.

Минулого тижня команду покинув Віталій Миколенко, який перебрався до "Евертона". Очікується, що Дубінчак стане його достойною заміною.

З літа 2018 року Дубінчак виступав за київський "Арсенал" (28 ігор в УПЛ), потім провів сезон у "Карпатах" (19 ігор), після чого перейшов у "Дніпро-1", за який відіграв 38 зустрічей в УПЛ.

Минулого літа лівий захисник проходив передсезонні збори у складі команди Мірчі Луческу.

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