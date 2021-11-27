Повернувся після травми і забив: зірковий футболіст допоміг "Боруссії" очолити Бундеслігу

"Джмелі" обійшли "Баварію" на вершині турнірної таблиці.

Дортмундська "Боруссія" на виїзді перемогла "Вольфсбург" у матчі 13 туру німецької Бундесліги - 3:1 .

Господарі поля вдало розпочали поєдинок - уже на 2-й хвилині відкрив рахунок Ваут Вегхорст.

Ще до перерви "чорно-жовті" відновили паритет. На 35-й хвилині Емре Джан реалізував пенальті.

У другому таймі "джмелі" забили ще двічі та гарантували собі перемогу. Спочатку на 55-й хвилині відзначився Доніелл Мален, а потім своє слово сказав забивний Ерлінг Голанд.

Головна зірка "Боруссії" повернувся на поле після травми і в першому ж матчі записав до свого активу гол, який став для нього 50-м у своїй 50-й грі в Бундеслізі. Примітно, що норвежець вийшов на заміну і вразив ворота "вовків" вже через 8 хвилин після своєї появи.