Повернувся після травми і забив: зірковий футболіст допоміг "Боруссії" очолити Бундеслігу

"Джмелі" обійшли "Баварію" на вершині турнірної таблиці.
Дортмундська "Боруссія" на виїзді перемогла "Вольфсбург" у матчі 13 туру німецької Бундесліги - 3:1.
Господарі поля вдало розпочали поєдинок - уже на 2-й хвилині відкрив рахунок Ваут Вегхорст.
Ще до перерви "чорно-жовті" відновили паритет. На 35-й хвилині Емре Джан реалізував пенальті.
У другому таймі "джмелі" забили ще двічі та гарантували собі перемогу. Спочатку на 55-й хвилині відзначився Доніелл Мален, а потім своє слово сказав забивний Ерлінг Голанд.
Головна зірка "Боруссії" повернувся на поле після травми і в першому ж матчі записав до свого активу гол, який став для нього 50-м у своїй 50-й грі в Бундеслізі. Примітно, що норвежець вийшов на заміну і вразив ворота "вовків" вже через 8 хвилин після своєї появи.
- "Джмелі" (30 очок) вийшли на перше місце в турнірній таблиці Бундесліги. "Баварія" має на два бали менше і розпочне свій матч 13-го туру проти "Армінії" пізніше, о 19:30 за київським часом.
- У наступному турі Чемпіонату Німеччини дортмундці 4 грудня примуть "Баварія", а "Вольфсбург" у той же день в гостях зіграє з "Майнцом".