Повернувся у великий футбол: зірковий данець, який пережив зупинку серця на Євро-2020, знайшов новий клуб

Він підписав короткострокову угоду.
Зірковий данський футболіст Крістіан Еріксен знайшов новий клуб.
Так, 29-річний півзахисник наступні пів року виступатиме за новачка англійської Прем'єр-ліги - "Брентфорд". Про це повідомив офіційний сайт "бджіл".
Зазначається, що Еріксен успішно пройшов медогляд, який підтвердив, що Крістіан може повернутися у футбол за сім місяців після моторошного інциденту під час матчу 1-го туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти Фінляндії, який відбувся влітку 2021 року. В цьому поєдинку Крістіан раптово впав на газон і знепритомнів. З'ясувалося, що в нього сталася зупинка серця.
Еріксен вже має досвід виступів в АПЛ. Від 2013 до 2020 року він провів у лондонському "Тоттенхемі".
- Останнім наразі клубом Еріксена був міланський "Інтер", який в середині грудня оголосив про розірвання контракту з данцем. Подібне рішення клубу пов'язане зі здоров'ям 29-річного півзахисника. Річ в тому, що тепер Еріксен повинен грати лише з дефібрилятором, а це заборонено італійським законодавством;
- Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону 2020/2021;
- "Брентфорд" наразі посідає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ. Після 23 турів в активі "бджіл" 23 очки.
Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо
- 12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.
- На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закривали постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
- Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.
- Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена, а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.
- 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.
- 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він має знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.