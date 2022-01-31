Повернувся у великий футбол: зірковий данець, який пережив зупинку серця на Євро-2020, знайшов новий клуб

Він підписав короткострокову угоду.

Зірковий данський футболіст Крістіан Еріксен знайшов новий клуб.

Так, 29-річний півзахисник наступні пів року виступатиме за новачка англійської Прем'єр-ліги - "Брентфорд". Про це повідомив офіційний сайт "бджіл".

Зазначається, що Еріксен успішно пройшов медогляд, який підтвердив, що Крістіан може повернутися у футбол за сім місяців після моторошного інциденту під час матчу 1-го туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти Фінляндії, який відбувся влітку 2021 року. В цьому поєдинку Крістіан раптово впав на газон і знепритомнів. З'ясувалося, що в нього сталася зупинка серця.

Еріксен вже має досвід виступів в АПЛ. Від 2013 до 2020 року він провів у лондонському "Тоттенхемі".

Останнім наразі клубом Еріксена був міланський "Інтер", який в середині грудня оголосив про розірвання контракту з данцем . Подібне рішення клубу пов'язане зі здоров'ям 29-річного півзахисника. Річ в тому, що тепер Еріксен повинен грати лише з дефібрилятором, а це заборонено італійським законодавством;

. Подібне рішення клубу пов'язане зі здоров'ям 29-річного півзахисника. Річ в тому, що тепер Еріксен повинен грати лише з дефібрилятором, а це заборонено італійським законодавством; Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону 2020/2021;

"Брентфорд" наразі посідає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ. Після 23 турів в активі "бджіл" 23 очки.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо