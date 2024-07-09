Повернувся з Італії, щоб вступити до лав ЗСУ: на війні загинув багаторазовий чемпіон України з велотреку

Відомий український велогонщик Андрій Куценко загинув на війні проти російських загарбників

Трагічну новину Львівська обласна державна адміністрація повідомила на своїй сторінці у Facebook.

На момент загибелі Андрію було 35 років. Після початку повномасштабного російського вторгнення він повернувся до України з Італії, де проживав зі своєю сім'єю, та добровільно вступив до лав ЗСУ.

Куценко захищав рідну землю на різних напрямках фронту. Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Збройних Сил України. Загинув 3 липня 2024 року в бою з pocійcькими окупантами.

Куценко родом зі Жовкви. Був майстром спорту України міжнародного класу, переможцем та призером міжнародних змагань, учасником чемпіонатів Європи та світу, багаторазовим чемпіоном України з велотреку. Впродовж 2006-2016 років представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув ексфутболіст відомих українських клубів Ігор Стахів.

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