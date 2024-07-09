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Повернувся з Італії, щоб вступити до лав ЗСУ: на війні загинув багаторазовий чемпіон України з велотреку

Повернувся з Італії, щоб вступити до лав ЗСУ: на війні загинув багаторазовий чемпіон України з велотреку

Андрій Куценко / Фото: facebook.com/LvivskaODA

Андрій Куценко віддав життя, захищаючи батьківщину від російських окупантів.

Відомий український велогонщик Андрій Куценко загинув на війні проти російських загарбників

Трагічну новину Львівська обласна державна адміністрація повідомила на своїй сторінці у Facebook.

На момент загибелі Андрію було 35 років. Після початку повномасштабного російського вторгнення він повернувся до України з Італії, де проживав зі своєю сім'єю, та добровільно вступив до лав ЗСУ.

Куценко захищав рідну землю на різних напрямках фронту. Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Збройних Сил України. Загинув 3 липня 2024 року в бою з pocійcькими окупантами.

Куценко родом зі Жовкви. Був майстром спорту України міжнародного класу, переможцем та призером міжнародних змагань, учасником чемпіонатів Європи та світу, багаторазовим чемпіоном України з велотреку. Впродовж 2006-2016 років представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув ексфутболіст відомих українських клубів Ігор Стахів.

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