Повернувся з-за кордону, щоб захищати батьківщину: на війні з Росією загинув український легкоатлет

Юрій Мочульський віддав життя у боротьбі проти російських окупантів.

На війні з Росією загинув український легкоатлет Юрій Мочульський.

Сумну звістку повідомив в Instagram брат Мочульського – відомий легкоатлет Дмитро Дем'янюк, який також захищає Україну від російських загарбників.

Загиблому воїну ЗСУ було 28 років. Одразу після початку повномасштабного російського вторгнення він повернувся з-за кордону та приєднався до 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Був поранений. Після лікування знову повернувся на фронт.

Мочульський загинув 29 серпня під час штурму позицій ворога.

Відомо, що до війни Юрій професійно займався бігом на довгі дистанції. Закінчив Львівський державний університет фізичної культури.

Раніше повідомлялося, що на війні з Росією загинув переможець Кубка України з карате.

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