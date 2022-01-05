Повертається до Франції: Мессі за декілька днів одужав від коронавірусу

Незабаром аргентинець поновить тренування в паризькій команді.

Зірковий форвард ПСЖ Ліонель Мессі вилікувався від коронавірусу.

У вівторок, 4 січня, 34-річний аргентинець здав негативний тест на COVID-19.

Після цього Мессі разом зі своєю сім'єю вилетів до Франції з Аргентини, де перебував на самоізоляції. ПСЖ повідомив, що Мессі та інші три гравці клубу заразилися коронавірусом 2 січня.

На щастя, Лео швидко зміг здолати хворобу. Очікується, що сьогодні-завтра аргентинець відновить тренування з парижанами.

Imágenes exclusivas | Poco antes de la medianoche, Lionel Messi emprendió su regreso a Francia junto a su familia tras dar negativo en los test PCR.



Marcelo Manera | El Litoral#messi #covid #argentina #paris #futbol #ellitoral pic.twitter.com/uZmMZRWc96 — El Litoral (@ellitoral) January 5, 2022

Додамо, що справи Мессі в Парижі поки що складаються не дуже добре. Після літнього переходу з "Барселони" аргентинець провів 11 матчів за парижан у Чемпіонаті Франції, в яких забив лише один гол. Також на його рахунку чотири асисти.

Нагадаємо, 2021 року Мессі знову отримав "Золотий м'яч" від France Football. Це рішення викликало хвилю обурення серед експертів та уболівальників, які вважали, що на нагороду більше заслужив форвард "Баварії" Роберт Левандовські.

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