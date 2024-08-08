Повезе до України медаль: Беленюк завоював "бронзу" на Олімпіаді-2024 (відео)

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

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У фіналі 33-річний українець (вага до 87 кг) переміг поляка Аркадіуша Кулинича з рахунком 3:1.

Після перемоги Беленюк станцював свій традиційний гопак і символічним жестом оголосив про завершення кар'єри, знявши борцівки та поставивши їх у центр килима.

Медаль Беленюка стала десятою для України на нинішній Олімпіаді. Тепер у скарбничці "синьо-жовтих" три золоті, три срібні та чотири бронзові нагороди.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Беленюк переміг китайця Хайтао Цяня (7:1), а потім у чвертьфіналі здолав казахстанця Нурсултана Турсинова (7:3). У півфіналі Жан програв іранцю Алірезі Мохмадіпіані (3:3) через те, що суперник останнім виконав активну дію.

Не зумівши вийти до фіналу, Беленюк склав повноваження чинного олімпійського чемпіона. На Іграх-2020 у Токіо він здобув "золото", а в Ріо-2016 виграв "срібло".

Додамо, що раніше ще один український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов став срібним призером Олімпіади-2024, поступившись у фіналі іранцю Саїду Есмаїлі Лейвесі.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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