Повезе команду на Олімпіаду-2024: легендарний футболіст очолив молодіжну збірну Франції

Колишній нападник "Арсенала" та "Барселони" Тьєррі Анрі став новим головним тренером молодіжної збірної Франції (U-21).

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

46-річний фахівець підписав із французькою "молодіжкою" контракт на два роки.

Під керівництвом Анрі молодіжна збірна Франції візьме участь у відборі на чемпіонат Європи 2025 року. Також він керуватиме "триколірними" на Олімпійських іграх-2024, які відбудуться у Парижі.

has been appointed as the new France U21 manager, up until 2025✍️



The former French international will lead Les Bleuets through the upcoming qualifying campaign for the 2025 U21 Euros, as well as Olympic Games in Paris in 2024 pic.twitter.com/OEzBn9JZre — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) August 21, 2023

Раніше Анрі працював у тренерському штабі "Арсенала" та збірної Бельгії, а також очолював французький "Монако" й канадський "Монреаль Імпакт".

Нагадаємо, на молодіжному Євро-2023 збірна Франції дійшла до чвертьфіналу, де сенсаційно вилетіла від команди України. Незважаючи на поразку, французи як господарі змагань отримали автоматичну путівку на Олімпіаду-2024.

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