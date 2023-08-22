Повезе команду на Олімпіаду-2024: легендарний футболіст очолив молодіжну збірну Франції

Тьєррі Анрі офіційно повернувся до тренерської роботи.
Колишній нападник "Арсенала" та "Барселони" Тьєррі Анрі став новим головним тренером молодіжної збірної Франції (U-21).
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.
46-річний фахівець підписав із французькою "молодіжкою" контракт на два роки.
Під керівництвом Анрі молодіжна збірна Франції візьме участь у відборі на чемпіонат Європи 2025 року. Також він керуватиме "триколірними" на Олімпійських іграх-2024, які відбудуться у Парижі.
has been appointed as the new France U21 manager, up until 2025✍️— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) August 21, 2023
The former French international will lead Les Bleuets through the upcoming qualifying campaign for the 2025 U21 Euros, as well as Olympic Games in Paris in 2024 pic.twitter.com/OEzBn9JZre
Раніше Анрі працював у тренерському штабі "Арсенала" та збірної Бельгії, а також очолював французький "Монако" й канадський "Монреаль Імпакт".
Нагадаємо, на молодіжному Євро-2023 збірна Франції дійшла до чвертьфіналу, де сенсаційно вилетіла від команди України. Незважаючи на поразку, французи як господарі змагань отримали автоматичну путівку на Олімпіаду-2024.
Читайте також:
Молодіжна збірна України оприлюднила заявку на стартовий матч відбору Євро-2025
Незадовго до старту в Лізі чемпіонів: "Шахтар" підписав ще одного новачка
Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору Євро-2024 проти Англії та Італії