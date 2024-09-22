"Повинен був виграти той бій": у команді Дюбуа після перемоги над Джошуа захотіли реваншу з Усиком

Френк Воррен знову поставив під сумнів результат бою свого клієнта проти українця.

Френк Воррен, промоутер чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, після дострокової перемоги свого клієнта над Ентоні Джошуа висловив бажання побачити його реванш проти володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика.

Представник британського боксера укотре не погодився з поразкою, яку Дюбуа зазнав від українця влітку 2023 року.

"Побачимо, що станеться 21 грудня в Ер-Ріяді (реванш між Усиком і Тайсоном Ф'юрі – прим.). Поглянемо на результат цього бою. Я вірю, що Тайсон переможе, але поєдинок, який я хотів би…

Я хотів би побачити, як Даніель знову зійдеться з Усиком, тому що я вважаю, що він повинен був виграти той бій, і я, як і раніше, вважаю, що це не був удар нижче пояса", – наводить слова промоутера Evening Standard.

Дюбуа нокаутував Джошуа у п'ятому раунді. Перед цим він тричі відправив суперника в нокдаун – у першому, третьому та четвертому раундах.

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Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня 2023 року Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Проте у п'ятому раунді бою стався скандальний епізод – британець завдав українцю удар нижче пояса, після чого той упав на канвас рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель висловив впевненість, що нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. У зв'язку з цим у команді Дюбуа вимагали анулювати результат бою з Усиком.

Пізніше WBA виступила з офіційною заявою, констатувавши, що влучання Дюбуа нижче пояса було порушенням правил, та після детального вивчення апеляції постановила, що результат чемпіонського бою залишається чинним.

Сам Дюбуа раніше виявив бажання провести реванш з Усиком. У червні 2024 року після дострокової перемоги над хорватом Філіпом Хрговичем він заявив, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу.

Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на сенсаційну поразку Джошуа нокаутом від Дюбуа.

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