"Повинен піти у відставку": міністр спорту засудив президента ФБУ за підтримку росіянина Кремльова

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт виступив із заявою щодо переобрання російського функціонера Умара Кремльова на посаду голови Міжнародної асоціації боксу (IBA).

Вадим Гутцайт наголосив, що засуджує підтримку президентом Федерації боксу України Володимиром Продивусом представника країни-агресорки. 13 травня на Конгресі IBA в Стамбулі Продивус братався з Кремльовим та навіть отримав нагороду з рук росіянина.

Більше того, в очолюваній Кремльовим організації президент Федерації боксу України отримав посаду віцепрезидента Ради директорів IBA.

"Це вкрай неприйнятне рішення, особливо в той час, коли наша країна воює з Росією. Продивус, як представник України, повинен піти у відставку з цієї посади та засудити рішення Конгресу.

Більше того, одразу після повномасштабної російської агресії проти України Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував всім Міжнародним спортивним федераціям вжити заходів і не допускати російських і білоруських спортсменів до виступів на міжнародному рівні або принаймні не допускати їхніх виступів під своїм прапором, гімном і назвою країни на міжнародних змаганнях.

Ми, команда Міністерства молоді та спорту, і я особисто, підтримуємо рекомендацію МОК і засуджуємо такі інциденти, як у IBA. Продивус вчинив цинічно і неприпустимо", - цитує Гутцайта Міністерство молоді та спорту України.

Нагадаємо, росіянина Кремльова зі скандалом переобрали на посаду президента IBA. Його головного конкурента нідерландця Бориса ван дер Ферста відсторонили за день до виборів нібито через порушення статуту організації.

Кремльов обіймає посаду президента IBA від грудня 2020 року, раніше він очолював Федерацію боксу Росії.

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