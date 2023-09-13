"Повинен побитися зі мною": претендент на чемпіонський пояс Усика зробив гучну заяву

Обов'язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі Філіп Хргович прокоментував можливий бій з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Хорватський боксер заявив, що саме його мають призначити наступним суперником українця, оскільки він уже давно заслужив шанс поборотися за звання чемпіона світу.

"Я не можу розслабитися у відпустці, бо знаю, що я наступний у черзі. Я думаю про це щодня. Так, я повинен наступним отримати свій шанс. У Ф'юрі призначений бій проти Нганну. Він недоступний, тому Усик має побитися з обов'язковим претендентом, і я наступний у черзі. Я давним-давно заслужив цей шанс, я довго чекаю, тому я готовий битися.

Я чекаю вже два роки. У мене були проблеми з призначенням бою за статус обов'язкового претендента: я чекав його півтора року. А тепер я знову чекаю понад рік. Я став обов'язковим претендентом, але все одно чекаю. Об'єднавчого бою немає, тому що у Ф'юрі запланований поєдинок. Як я сказав, вони повинні дотримуватися правил, і в наступному бою Усик повинен побитися зі мною", – сказав Хргович в інтерв'ю Boxing Social.

Раніше промоутер хорвата Едді Гірн назвав можливу дату для бою між його клієнтом та Усиком. Також Хргович назвав умову, за якої дозволить українцю провести поєдинок з Ф'юрі.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Усик на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві нокаутував британця Даніеля Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

В активі 36-річного українця 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 31-річного Хрговича 16 перемог (13 – нокаутом) у 16 поєдинках. У своєму останньому бою хорват у серпні цього року нокаутував австралійця Демсі Маккіна та зберіг статус обов'язкового претендента на титул IBF у надважкій вазі.

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