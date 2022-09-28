"Повинен звільнити пояс": непереможний британець поставив ультиматум Усику та націлений нокаутувати українця

37-річний британець вимагає від українського чемпіона вийти з ним у ринг або залишити пояс WBO вакантним.

У ніч проти 25 вересня Джойс нокаутом переміг новозеландця Джозефа Паркера в бою за пояс тимчасового чемпіона WBO та став офіційним претендентом на повноцінний титул, яким володіє Усик.

"Якщо Усик не хоче битися зі мною, то повинен звільнити пояс. Тоді я стану повноцінним чемпіоном і зможу захищати титул. Мені здається, я зможу дістатися до нього, якщо продовжуватиму тиснути. Усик дуже вправний боєць, але від цього моменту все буде важко. Цього разу я був би більш підготовленим і провів би належний тренувальний табір, орієнтований на нього.

Щоб досягти спортивної досконалості, потрібно 10 років. Я вже перевершив цей термін, і продовжую вчитися. Тому це був би чудовий 12-раундовий бій", - заявив Джойс в інтерв'ю Sky Sports.

Британський боксер заявив, що збирається нокаутувати Усика, а також пригадав свій бій з Олександром в аматорах.

"Коли ми вперше боксували з Усиком, у мене було менше 10 років досвіду. У мене не було нормальних спарингів з боксером-шульгою. Але якщо я битимуся з ним зараз у професіоналах, це буде 12 раундів, менші рукавички, я буду більш підготовлений саме до нього.

Після перегляду його другого бою з Джошуа, я завдаватиму більше ударів, ніж Ентоні і робитиму все, щоб ускладнити Усику завдання. Я бився з ним раніше, тому я знаю, чого чекати. Із планом на бій від Ісмаеля Саласа (тренер Джойса - прим.) та техніками, які він готує, я буду в хорошому становищі. Я націлений на те, щоб нокаутувати Усика або щонайменше перемогти", - сказав Джойс в інтерв'ю iFL TV.

Додамо, що 2013 року Усик вже зустрічався з Джойсом у любительській World Series of Boxing (Світова серія боксу). Тоді Сашко, який виступав за команду "Українські отамани", переміг суперника одноголосним рішенням суддів.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Після реваншу з британцем Усик заявив, що його цікавить лише бій з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

На рахунку Джойса 15 перемог (14 - нокаутом) у 15 поєдинках на професійному рингу.

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