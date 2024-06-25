"Повинні перемагати": Ребров поділився очікуваннями від вирішального матчу з Бельгією на Євро-2024

Керманич "синьо-жовтих" запевнив, що його підопічні вийдуть на поле з наміром обіграти бельгійців.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні матчу заключного третього туру групового етапу Євро-2024 проти команди Бельгії.

За словами керманича "синьо-жовтих", його підопічні гратимуть проти бельгійців на перемогу, незважаючи на те, що для виходу до плейоф може вистачити навіть нічийного результату.

"Бельгія – дуже сильна команда. Перед початком всі розуміли, що Бельгія – фаворит нашої групи. Але у цьому чемпіонаті все можливо. Я пам'ятаю цей матч проти Словаччини. Перед тим, як вони пропустили, вони створили дуже хороші моменти.

Звісно, це дуже сильна, дуже серйозна команда. Ми повинні поважати суперника, але думати про нас, думати про те, як ми гратимемо проти цієї команди. Завтра для нас дуже важливо бути сконцентрованими. Ми повинні перемагати завтра", – передає слова Реброва кореспондентка Tribuna.com Ірина Козюпа.

Коуч збірної України наголосив, що на матч проти Бельгії його команда повинна виходити з таким настроєм, з яким закінчувала матч зі Словаччиною.

"Треба знайти баланс. Завжди кажу: кожен гравець повинен розуміти, що в нас немає футболістів, які обороняються і які атакують. Важливо, щоб всі гравці розуміли свою роль, виходячи на поле, допомагали один одному. Подивимося, як буде завтра, як почнемо, як почне Бельгія. Будемо готуватися.

Вважаю, завтра треба виходити з тим настроєм, з яким закінчували матч зі Словаччиною. Справді, у другому таймі додали інтенсивності у грі, вважаю, перемогли заслужено", – сказав Ребров на пресконференції.

Також Ребров розповів про кадрову ситуацію у збірній України перед матчем з Бельгією.

"Завжди є якісь пошкодження, бо ці ігри дуже виснажливі. Навіть матч зі Словаччиною: дивилися статистику – вся команда пробігла на 10 км більше, ніж з Румунією. Напевно, це був справді дуже важливий фактор. Тому є мікропошкодження, є гравці, які можуть сьогодні навіть не тренуватися, але, впевнений, завтра всі будуть готові", – сказав Ребров.

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Поєдинок Україна – Бельгія відбудеться у середу, 26 червня, на "Штутгарт Арені" у Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія доступна на нашому сайті.

Паралельно з матчем Україна – Бельгія в іншому поєдинку останнього туру групи E зустрінуться збірні Словаччини та Румунії.

Перед останнім туром кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки та зберігає шанси на вихід до плейоф. Однак збірна України посідає останнє місце у групі через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів

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Якщо Україна переможе Бельгію, то гарантовано вийде до плейоф з першого або другого місця. Може команда Реброва пробитися до 1/8 фіналу і в разі нічиєї або поразки проти бельгійців. Детально читайте розклади у групі "синьо-жовтих" перед останнім туром у нашому матеріалі.

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