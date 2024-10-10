"Повинні показати інший рівень": Ребров висловився про матч збірної України з Грузією в Лізі націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні матчу 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди Грузії.

Керманич "синьо-жовтих" відповів на запитання журналістів щодо підготовки до прийдешнього поєдинку та дебютантів національної команди.

"Для нас дуже важливо, щоб була конкуренція на кожній позиції. Якщо хтось отримав травму, то ми намагаємося знайти заміну серед кандидатів до збірної чи серед гравців з резервного списку. Важливо, щоб було мінімум два гравці на позицію. Я вважаю, що викликані й довикликані футболісти справді на це заслуговують. Багато нових виконавців, але в тренувальному процесі я не бачу, щоб вони десь загубилися чи чогось не робили. Дуже важливий не лише тренувальний процес, а й те, як вони проявлять себе у грі. Ми надаємо шанс усім гравцям.

Ми програли два перші поєдинки. Звичайно, ми повинні показати інший рівень, іншу віру в результат. Якщо говорити про Лігу націй, то вона прийшла на зміну товариським матчам, коли тренерам було легше перевіряти кандидатів. Тепер ці ігри офіційні. Гравці розуміють, що кожен поєдинок на рівні національної збірної – велика подія для нашої країни. У наступних двох матчах ми не можемо говорити лише про результат, а повинні говорити й про бажання, завзятість, те, як ми граємо за країну. Для мене Ліга націй – це більше підготовка до кваліфікації. Але, звичайно, цей турнір також дає шанс потрапити до плейоф відбору до чемпіонату світу.

Я не можу сказати, що ми не хотіли виграти два попередні матчі. Якщо пригадати гру проти Чехії, то ми завдали 20 ударів по воротах, а не лише контролювали м'яч. Наприклад, ми аналізували матчі Євро, коли команди пробивали 15-16 разів і вигравали. На жаль, ми поступилися, але ми намагалися перемогти. Так, ми програли два поєдинки, але ми дивимося вперед. Звичайно, завтра ми намагатимемося виграти матч проти Грузії, показати наш рівень", – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Раніше повідомлялося, що Ребров пояснив, чому не викликав Ярмоленка до збірної України на жовтневі матчі Ліги націй.

Поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, у польському місті Познань на стадіоні "Enea Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Грузія доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, у сезоні Ліги націй-2024/25 збірна України виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартових турах українці зазнали поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3), тож наразі посідають останнє місце у своїй групі, не набравши жодного очка.

Грузія, навпаки, розпочала турнір перемогами над чехами (4:1) та албанцями (1:0). Команда Віллі Саньйоля з 6 балами лідирує у квартеті. Албанія та Чехія йдуть слідом, маючи у своєму активі по 3 залікові пункти.

Зазначимо, що в 4-му турі Ліги націй збірна України 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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