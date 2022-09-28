"Повинні виїхати негайно": Канада вимагає від своїх хокеїстів пояснити продовження виступів у країнах-агресорках

Міністерство закордонних справ Канади закликало своїх хокеїстів припинити роботу в клубах країн-агресорок.

Канадські хокеїсти, які грають у Білорусі та Росії, мають негайно покинути країни-агресорки.

Про це заявив прессекретар міністра закордонних справ Канади Едрієн Бланшар, пише TSN.

"Війна президента Володимира Путіна в Україні – це війна проти свободи, демократії та прав українців і всіх людей визначати своє власне майбутнє. Ми, як канадці, цінуємо ці цінності. Спортсмени, які вирішили грати та асоціюватися з Росією та Білоруссю, повинні пояснити своє рішення громадськості.

Наш уряд дуже чітко заявив: канадцям слід уникати будь-яких поїздок до Росії та Білорусі. Якщо вони в Росії чи в Білорусі, вони повинні виїхати негайно. Наша здатність надавати консульські послуги може стати вкрай обмеженою", – сказав він.

До слова, на території Росії зараз перебуває 48 хокеїстів з Канади.

Нагадаємо, що 12 російських легіонерів турецького хокейного клубу "Буз Адам" спровокували бійку з українськими гравцями "Барселони".

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