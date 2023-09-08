"Повинні зробити максимум": Ребров висловився про матч з Англією у відборі на Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні матчу 5-го туру відбору на Євро-2024 проти національної команди Англії.

– Чи буде готовий зіграти Андрій Ярмоленко? Якщо ні, то ким плануєте його замінити?

– По-перше, Андрій ще не тренувався в загальній групі. Звісно, він не готовий на 100%. Сьогодні побачимо. Його є ким замінити. Зараз на кожну позицію в збірній України є конкуренція, чим я дуже задоволений.

– Чому до збірної України не був викликаний Руслан Малиновський?

– Коли ми викликали гравців, то він узагалі не мав команди і практики. Ми викликали тих футболістів, яких викликали. Руслан є членом нашої збірної, тож нічого страшного. Зараз він має ігрову практику. Я вважаю, що він набере форму й повернеться до збірної України.

– У Вроцлаві зараз проживає багато українців. Чи ви очікуєте підтримки "12-го гравця" під час матчу?

– На жаль, уже понад рік ми граємо за межами України. Ми повинні змагатися в такій ситуації. Упевнений, що буде велика підтримка з боку українців та поляків. Гадаю, буде гарна атмосфера на стадіоні, і футболісти її відчують.

– Який кадровий стан у збірної України?

– На жаль, є невеликі пошкодження у футболістів. Але ми викликали 26-х гравців, їх достатньо. Подібні проблеми є й у збірної Англії. Я завжди казав, ми повинні поважати суперника, але акцентувати увагу на своїй грі. Незважаючи на всі ці пошкодження, ми повинні показувати нашу гру.

– Якою буде роль Олександра Зінченка у вашій команді?

– Завтра побачимо. Я впевнений, що він готовий і бажає грати на будь-якій позиції. Він грав і правого, і лівого фулбека…

– Який результат наступних матчів буде для вас задовільним?

– Я повинен готуватися до кожної гри. Зараз поєдинок з Англією, потім – з Італією. Але я сконцентрований на цій грі, ми не рахуємо очки, які повинні заробити у двох матчах. Ми маємо зосередитися на грі, повинні зробити максимум для трьох очок, а далі подивимося, що буде.

– Збірна Англії – дуже складний суперник. Які слабкі сторони в цієї команди?

– Дуже важко знайти слабкі сторони. Але ми повинні зосереджуватися на нашій грі, розуміти, як протистояти цьому супернику. За ці дні ми зрозуміли, як повинні діяти. Але це футбол – ти не знаєш, що завтра буде відбуватися на полі. Важливо футболістам зосередитися на грі, розуміти слабкі сторони суперника. Проте Англія – дуже міцна команда. Незважаючи на кадрові проблеми, у неї є два-три склади. Тому ми готуємося дуже серйозно, завтра повинні показувати свою гру.

– Чи поділяєте ви почуття Олександра Зінченка щодо ситуації в Україні? Наскільки для вас нині є викликом очолювати національну збірну?

– Звичайно, повністю поділяю думки Олександра. Він сказав про велику допомогу з боку Польщі, але хочу нагадати, що Англія надала нам велику підтримку, і продовжує це робити в такий складний для нас час. Щодо роботи, то я дуже щасливий, це велика відповідальність. Я радий, що доєднався до команди в такий складний час.

Не тільки ми з Олександром маємо такі відчуття. Кожен гравець збірної постійно думає про Україну, ми про це постійно говоримо. Ми знаємо, чому ми тут на своєму місці – через те, що є хлопці й дівчата, які борються на передовій за нашу незалежність. Для мене як тренера це навіть легше, адже не потрібно мотивувати підопічних. Вони чітко знають, за що грають, розуміють свою мету, і ми йдемо до неї.

Поєдинок Україна – Англія відбудеться у суботу, 9 вересня, на стадіоні "Тарчинські Арена" у польському Вроцлаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Англія доступна на нашому сайті.

Після матчу з англійцями збірна України у вівторок, 12 вересня, у Мілані зіграє з Італією в рамках 6-го туру відбору Євро-2024.

Збірна України у відборі на Євро-2024: результати і турнірне становище

Збірна України вже провела три матчі у кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" програли Англії (0:2) на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, а потім у Скоп'є перемогли Північну Македонію (3:2) та обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві.

Наразі команда Сергія Реброва з 6 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує з 12 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.

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Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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