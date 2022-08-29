"Повна деградація команди": Маркевич ущент розніс "Динамо" та Луческу після розгромної поразки в УПЛ

71-річний фахівець залишився дуже незадоволений виступом "біло-синіх". Окрім того, Маркевич негативно оцінив й роботу головного тренера киян - Мірчи Луческу.

Про це Маркевич розповів у коментарі для 1927.kiev.ua.

"Добре, що 0:3, а не 0:8. Як я й говорив раніше - в "Динамо" повна деградація команди. Так не може бути - це стидоба. Не знаю, що там відбувається в колективі. Нехай розбираються. Не може команда так безвольно грати.

Давно все потрібно змінювати. Абсолютно все - враховуючи і керівництво. Київське "Динамо" - національна гордість України. Те, що ми бачимо, можливо, спеціально робиться, але такого не має бути. Як і в багатьох вболівальників "Динамо", у мене немає слів після цього матчу. Не зрозуміло, про що думають футболісти. Певно, щоб себе продати. Можна програти, але не команді, яку недавно зібрали і в одні ворота. Бланко з Аргентини на дві голови сильніший за гравців київського "Динамо".

Таке враження, ніби спеціально давали добивати під час третього взяття воріт. Можливо, то емоції, та все ж... Вони ніби спеціально "плавлять", тільки не зрозуміло кого.

Дивлюся на Луческу: тобі 77 років, хочеш "кокнути" на лаві під час матчу?! Я б їх всіх порозганяв за таку гру. Нехай Луческу йде і не ганьбиться. Я - вболівальник "Динамо". Дуже важко дивитися, як гравці ходять по полю і роблять вигляд, що хочуть грати в футбол. З такою грою не знаю, чи їх взяли б у збірну ветеранів. Не може такого бути. Це ганьба!

З такою грою, аби вони ще не вилетіли з Прем'єр ліги. Якщо вони й надалі продовжать в тому ж дусі, то буде виліт", - сказав екскерманич збірної України.

Зазначимо, що сам поєдинок завершився розгромною поразкою "Динамо" з рахунком 0:3.

Набравши перші три очки в сезоні, "Дніпро-1" піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці. "Динамо" розташувалося на останній, 16-й позиції.

У наступному турі дніпряни зустрінуться з "Вересом", а "Динамо" протистоятиме "Зорі". Обидва матчі відбудуться 3 вересня.

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