"Повна нісенітниця": Латвія подала протест через дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Збірна Латвії зі скелетону подала протест на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в зимовій Олімпіаді-2026 через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Про це повідомив батько та тренер Владислава Михайло Гераскевич.

"Команда Латвії подала протест і вимагає анулювати цю дискваліфікацію.

Реклама

Ми ніколи не сумнівалися в команді Латвії. Скелетон народився в Латвії. Український скелетон народився у Латвії за підтримки латвійської команди зі скелетону.

Також підтримку висловили збірна Кореї, збірна Данії, організатори Олімпійських ігор, представники Італії. Підійшли й побажали успіхів і сказали, що їм дуже шкода. Багато, всіх не перерахую.

Якщо хтось забув, то нехай вибачать, бо зараз емоції переповнюють. Але дуже багато підтримки ми отримали й від тих же тренерів, спортсменів збірної Німеччини, збірної США, Бразилії, багатьох країн", – сказав Михайло Гераскевич.

Також дискваліфікацію Гераскевича ексклюзивно для Суспільне Спорт прокоментував головний тренер збірної Латвії зі скелетону Іво Штейнбергс.

Реклама

"Так, це був неприємний сюрприз, що вони зробили це перед змаганнями. По суті, вони проводили суддівство ще до початку змагань. Владислав навіть не одягав шолом на старті, тому, з точки зору суддів, це здається досить дивним. Тож покарання було застосовано ще до злочину. Але це навіть не злочин. Це пам'ять про загиблих спортсменів та загиблих людей, тож нісенітниця, повна нісенітниця.

Було 40 чи 30 хвилин до старту, коли стало зрозуміло, що Влад не зможе стартувати. Я одразу написав протест до Міжнародної федерації бобслею та скелетону, бо саме вони його дискваліфікували. Я швидко пройшовся і закликав інші країни підписати його. Я також надіслав це повідомленням у WhatsApp усім головним тренерам. Я отримав підтримку від трьох країн. Щодо решти, я не знаю, ще не питав. Тож так, саме так ми швидко діяли і закликали до негайного поновлення Влада Гераскевича, щоб він міг стартувати.

Якби Латвія була на місці України – звичайно, ніякого відступу. Звичайно, важливо, що його дискваліфікували, але ми повинні дивитися на ширшу картину. Жахливі речі, які відбуваються в Україні, і як спотворюється свідомість людей, а увага відвертається. Це все ще триває щодня, щодня люди гинуть, і Влад ухвалив найкраще можливе рішення в цій ситуації. І якби МОК відступив, МОК мав би кращий вигляд, але зараз вони мають повністю вигляд ... як це м'якше сказати? Скажімо, їхні цінності зовсім не ті, і вони повністю загублені в тому, що роблять", – сказав Штейнбергс.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Реклама

Також уперше прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав.

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Реклама

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.