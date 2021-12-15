Тотальне приниження: "Манчестер Сіті" з Зінченком познущався над суперником в АПЛ (відео)

Тотальне приниження: "Манчестер Сіті" з Зінченком познущався над суперником в АПЛ (відео)

Українець провів на полі всі 90 хвилин.

"Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, в рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги розтрощив удома "Лідс" із рахунком 7:0 .

Фактично, все в цій дуелі стало зрозуміло після перших 45 хвилин, коли підопічні Хосепа Гвардіоли тричі розписалися в сітці воріт опонента - забитими голами відзначилися Філ Фоден ( 8 хвилина ), Джек Грілліш ( 13 ) та Кевін Де Брейне ( 32 ).

Забігаючи наперед зазначимо, що Зінченко провів у цій грі всі 90 хвилин. За свої дії Сашко отримав від аналітиків WhoScored 7,8 бали. Вище за нього були оцінені Джон Стоунз, Грілліш, Де Брейне, Ріяд Марез та Фоден.

У другому таймі побиття гостей продовжилося. На 49 хвилині перевагу в чотири голи зробив Марез. Після взяття воріт від алжирця гравці манчестерського колективу ще тричі засмутили бідолашного воротаря "Лідса". За господарів ще відзначилися Натан Аке ( 74 ), Стоунз ( 78 ) та Де Брейне ( 62 ), який оформив дубль.

До вашої уваги огляд цієї зустрічі.

Таким чином, розгромивши "Лідс", команда Гвардіоли набрала 41 бал та продовжила очолювати турнірну таблицю АПЛ. Мінімум тур "Манчестер Сіті" точно буде лідером, адже навіть у разі перемоги його не зможе наздогнати другий "Ліверпуль", який має 36 очок. Що стосується "Лідса", то вони залишилися з 16 пунктами на 16 сходинці.