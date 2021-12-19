Повне фіаско України: результати першого масстарту сезону на Кубку світу з біатлону

Переможницею гонки стала шведка Ельвіра Еберг.

У неділю, 19 грудня, у французькому Ансі відбулася жіноча гонка з масовим стартом на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22. Це була дебютна гонка в цій дисципліні в поточному сезоні.

Україну в масстарті представляли одразу троє біатлоністок: Олена Білосюк, Юлія Джима та Дар'я Блашко. Спочатку право змагатися в гонці отримала тільки Білосюк, але через те, що багато суперниць відмовилися стартувати, виступити в масстарті змогли також інші дві українки.

Згідно з регламентом, до гонки з масовим стартом відбираються перші 25 біатлоністок у загальному заліку Кубка світу, а також 5 найкращих спортсменок за підсумками конкретного етапу.

Найкращою з представниць України в першому масстарті біатлонного сезону стала Блашко - 26-та позиція. Джима завершила гонку 28-ю, а Білосюк - останньою.

Перемогу в гонці здобула шведка Ельвіра Еберг. Другою фінішувала француженка Жулія Сімон, а третьою - росіянка Крістіна Рєзцова.

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) 35:21.7

2. Жулія Сімон (Франція, 0+0+1+1) +10.7

3. Крістіна Рєзцова (Росія, 0+0+1+1) +12.1

...

26. Дар'я Блашко (1+1+1+1) +3:22.5

28. Юлія Джима (0+2+0+5) +4:05.8

30. Олена Білосюк (2+0+1+1) +5:12.6

Сьогодні, 19 грудня, етап в Ансі завершиться чоловічим масстартом. Початок - о 15:45 за київським часом. Ніхто з українців не пробився до чоловічого масстарту.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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