"Повністю підтримую Ярмоленка": Петраков відкинув ідею надати збірній України пряму путівку на ЧС-2022

Керманич "синьо-жовтих" хоче, аби його команда на полі виборювала право потрапити на мундіаль.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував участь національної команди в плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

64-річний фахівець зазначив, що не підтримує ідею надання Україні прямої путівки на мундіаль в Катарі. Одним з тих, хто висунув таку пропозицію, був прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Раніше капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко також висловився проти ідеї, щоб Україні подарували пряму путівку на світову першість.

"Ми всім говорили, що робитимемо, як будуть йти наші справи у відборі на Чемпіонат світу. УЄФА скаже нам, якого числа ми гратимемо у червні. Ми все обговорили, у нас повне розуміння ситуації, але не буду говорити, що ми робитимемо далі.

Подарувати збірній України вихід на ЧС? Я повністю підтримую Ярмоленка. Ми повинні грати, здобувати цю путівку. Я кажу тільки за себе. Є ще президент, виконком УАФ. Але особисто я проти, треба грати", - заявив Петраков у коментарі Футбол NEWS.

У півфіналі плейоф кваліфікації на ЧС-2022 збірна України гратеме проти команди Шотландії. Поєдинок був запланований 24 березня на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго, однак після вторгнення російських окупантів на територію України гру перенесли на червень.

Тоді ж повинен відбутися і матч між переможцем пари Шотландія - Україна та Уельсом, де й визначиться доля путівки на ЧС-2022. У півфіналі плейоф валлійці обіграли Австрію.

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ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 1 квітня 2022 року.

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