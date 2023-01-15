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"Повністю погоджено": промоутер назвав дату бою Ломаченка за звання "абсолюта"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Повністю погоджено": промоутер назвав дату бою Ломаченка за звання "абсолюта"

Із місцем битви українця проти Девіна Гейні ще залишається визначитися.

Стало відомо, коли український боксер Василь Ломаченко проведе поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американця Девіна Гейні.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив, що титульний бій за чотири чемпіонські пояси відбудеться 20 травня.

Він зазначив, що наразі залишилося визначитися лише з місцем проведення поєдинку – це може бути як США, так і Близький Схід.

"Цей бій повністю погоджено. І дату призначено – 20 травня. Тепер питання в тому, де він відбудеться. Чи відбудеться поєдинок у Нью-Йорку? Ну, проблема в тому, що там грають "Нью-Йорк Нікс" та "Нью-Йорк Рейнджерс". Арена Madison Square Garden зарезервувала дата для їхніх матчів.

Чи прийме бій Лас-Вегас? Цілком можливо. Чи може він відбутися на Близькому Сході, де намагаються влаштувати цей поєдинок? Мабуть, ми матимемо відповідь протягом десяти днів. Але немає сумнівів, що бій відбудеться", – сказав Арум в інтерв'ю BoxingScene.

  • У своєму останньому бою, у ніч проти 30 жовтня 2022 року, Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом. Боксери пройшли повну дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу українцю.
  • На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу
  • Гейні став абсолютним чемпіоном світу в червні 2022 року, здолавши австралійця Джорджа Камбососа. У жовтні американець повторно переміг Камбососа та захистив чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. 
  • У послужному списку 24-річного Гейні 29 перемог (15 – нокаутом) у 29 поєдинках на профірингу. 

Нагадаємо, нещодавно Ломаченка внесли до реєстру зрадників України, який веде громадська організація "Рух ЧЕСНО". Боксер потрапив у гучний скандал, пов'язаний з його підтримкою представників УПЦ Московського патріархату та поширенням антиукраїнських наративів російської пропаганди.

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Дата публікації
Перегляди
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