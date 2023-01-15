"Повністю погоджено": промоутер назвав дату бою Ломаченка за звання "абсолюта"

Стало відомо, коли український боксер Василь Ломаченко проведе поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американця Девіна Гейні.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив, що титульний бій за чотири чемпіонські пояси відбудеться 20 травня.

Він зазначив, що наразі залишилося визначитися лише з місцем проведення поєдинку – це може бути як США, так і Близький Схід.

"Цей бій повністю погоджено. І дату призначено – 20 травня. Тепер питання в тому, де він відбудеться. Чи відбудеться поєдинок у Нью-Йорку? Ну, проблема в тому, що там грають "Нью-Йорк Нікс" та "Нью-Йорк Рейнджерс". Арена Madison Square Garden зарезервувала дата для їхніх матчів.

Чи прийме бій Лас-Вегас? Цілком можливо. Чи може він відбутися на Близькому Сході, де намагаються влаштувати цей поєдинок? Мабуть, ми матимемо відповідь протягом десяти днів. Але немає сумнівів, що бій відбудеться", – сказав Арум в інтерв'ю BoxingScene.

У своєму останньому бою, у ніч проти 30 жовтня 2022 року, Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом. Боксери пройшли повну дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу українцю.

над американцем Джемейном Ортісом. Боксери пройшли повну дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу українцю. На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу

Гейні став абсолютним чемпіоном світу в червні 2022 року, здолавши австралійця Джорджа Камбососа. У жовтні американець повторно переміг Камбососа та захистив чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі.

Камбососа та захистив чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У послужному списку 24-річного Гейні 29 перемог (15 – нокаутом) у 29 поєдинках на профірингу.

Нагадаємо, нещодавно Ломаченка внесли до реєстру зрадників України, який веде громадська організація "Рух ЧЕСНО". Боксер потрапив у гучний скандал, пов'язаний з його підтримкою представників УПЦ Московського патріархату та поширенням антиукраїнських наративів російської пропаганди.

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