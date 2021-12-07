"Повністю поважаємо": у МОК відреагували на дипломатичний бойкот США зимової Олімпіади у Пекіні

"Повністю поважаємо": у МОК відреагували на дипломатичний бойкот США зимової Олімпіади у Пекіні

Водночас у МОК привітали рішення США дозволити американським спортсменам взяти участь у змаганнях.

У Міжнародному олімпійському комітеті з повагою поставилися до рішення США щодо дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Відповідну заяву в понеділок, 6 грудня, оприлюднили на сайті МОК.

"Присутність урядовців та дипломатів - це суто політичне рішення кожного уряду, яке МОК у своєму політичному нейтралітеті повністю поважає", - йдеться у зверненні.

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Водночас у керівному органі олімпійського руху привітали намір адміністрації Джо Байдена дозволити американським спортсменам взяти участь у змаганнях: "Це оголошення також чітко показує, що Олімпійські ігри та участь спортсменів виходять за межі політики, і ми вітаємо це".

У Міжнародному олімпійському комітеті також нагадали про ухвалену минулого тижня резолюцію ООН "Побудова мирного та кращого світу за допомогою спорту та олімпійських ідеалів", яка містить заклик до дотримання "олімпійського перемир'я" під час Олімпійських та Паралімпійських ігор у Пекіні.

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Документ також закликає всі держави-члени ООН "співпрацювати з Міжнародним олімпійським комітетом та Міжнародним паралімпійським комітетом у їхніх зусиллях щодо використання спорту як інструмент для сприяння миру, діалогу та примиренню в зонах конфлікту під час та після Олімпійських та Паралімпійських ігор".

Нагадаємо, що у понеділок речниця Білого дому Джен Псакі повідомила про оголошення дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні через порушення прав людини в Китаї. На змагання, зокрема, не приїде жоден дипломатичний чи інший офіційний представник США.

Зимова Олімпіада відбудеться у Пекіні в період від 4 до 20 лютого. За попередніми оцінками, 2,9 тис. спортсменів повинні будуть пройти повну вакцинацію або ж піти на 21-денний карантин після прибуття. До того ж, усіх учасників змагань щодня перевірятимуть на коронавірус.

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