"Повністю суперечить здоровому глузду": клуби Суперліги відреагували на заяву ФХУ

Організація просить заступництва у Бубки та Гутцайта.

Хокейна Суперліга України відреагувала на нещодавню заяву Ради Федерації хокею України, в якій організація запропонувала визнати учасників нового турніру особами, які порушують регламент ФХУ.

В організації зазначили, що ця заява повністю суперечить нормам права та здоровому глузду.

"Клуби, а також хокеїсти, тренери та арбітри, які виступають у Суперлізі, не є членами Федерації хокею України, а отже, не зобов'язані дотримуватися будь-яких правил, встановлених третіми організаціями. Статут ФГУ забороняє брати участь у змаганнях, що проводяться не під егідою організації, лише своїм членам", - підкреслює пресслужба ХСУ.

Також представники Суперліги заявили, що звернулися до Сергія Бубки і Вадима Гутцайта з проханням вжити заходів щодо дій ФХУ.

"На адресу Президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки та Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта було направлено звернення з проханням вжити заходів щодо дій Федерації хокею України, а також сприяти у проведенні реорганізації нинішньої ФХУ у громадський союз із наступними демократичними виборами на всіх" - йдеться у заяві.

В організації додали, що вони готові захистити гравців, тренерів, суддів та інших спеціалістів як в українських судах, так і у Спортивному суді у Лозанні.

Скандал в українському хокеї: з чого все почалося

Напередодні товариського турніру в Угорщині 6 хокеїстів "Донбасу" та один гравець "Краматорська" самовільно залишили розташування збірної України.

Рішення відкликати своїх хокеїстів з національної команди було ухвалено президентом "Донбасу" Борисом Колесніковим після засідання загальних зборів УХЛ.

У федерації хокею зазначили, що Колесніков "вкотре намагався нав’язати іншим учасникам товариства своє бачення процесу розвитку організації". У підсумку Колесніков демонстративно залишив засідання загальних зборів.

Не став виконувати наказ Колеснікова лише один гравець "Донбасу" Віталій Лялька. Одразу після цього клуб повідомив, що розірвав з ним контракт.

Після цього Федерація хокею України (ФХУ) відсторонила гравців, які самовільно залишили розташування збірної, від офіційних поєдинків на час проведення розслідування. Однак "Донбас" і "Краматорськ" три матчі поспіль бойкотували "бан" своїх хокеїстів і випускали їх на лід в іграх УХЛ, за що й були виключені з чемпіонату.