"Повністю знищу": Ф'юрі запропонував відправити Усика до середньої ваги, назвавши його "маленьким" боксером

Наразі вони обидва володіють усіма поясами в хевівейті.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вчергове висловився на адресу українського володаря поясів за версіями IBF, WBO, WBA і IBO - Олександра Усика.

Слова 33-річного британця наводить The National News.

"Наступним у мене буде Ділліан Вайт, а потім маленький Усик, якого я повністю знищу.

Усик - середньоваговик. Відправте його назад у середню вагу. Це все, що я маю намір зробити. Нехай Усик битиметься зі справжнім важкоатлетом. Він бився зі старим Чисорою. А потім він побився з бодібілдером Джошуа, який навіть не є боксером по суті. Поки він не битиметься зі справжнім бійцем, його не можна назвати чемпіоном суперважкої ваги.

Усі дороги ведуть до мене. Я - "Циганський король" (прізвисько британця, прим.). Якщо він зможе перемогти мене, то скажу, що він топовий боксер. Але якщо він не зможе - тоді він марний. Усик переможе Джошуа у реванші. Ей-Джей просто бодібілдер, він не може битися. Його вже викрили. Він кросфіт бомж. І це все, що я хочу сказати", - сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що свій наступний бій Ф'юрі повинен провести проти Вайта. Утім, сторони Ф'юрі та Уайта ніяк не можуть дійти згоди щодо організації бою.

Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Уайлдера у 11-му раунді. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. У наступному бою Тайсон повинен битися з Ділліаном Уайтом, але обов'язковий претендент перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.

Щодо Усика та Джошуа, то українець у ніч проти 26 вересня переміг Ентоні одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року.

Утім, Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном заради відступних. Ей Джею пропонують 15 млн фунтів, щоб він відмовився від негайного реваншу з Усиком. Водночас цьому сам Джошуа заявив, що ще не збирається давати згоди на відмову від бою з Усиком.