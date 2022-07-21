"Повного провалу не допустимо": Аршавін спрогнозував, коли російські команди повернуться до УЄФА та ФІФА

Відомий у минулося російський футболіст Андрій Аршавін поділився думкою, коли саме команди з РФ поновлять у міжнародних змаганнях.

Так, ексгравець пітерського "Зеніта" висловив упевненість у тому, що команди з РФ повернутися до міжнародних турнірів не раніше 2025 року.

Про це Аршавін заявив у коментарі пропагандистському інформаційному агентству "Р-Спорт".

Він спрогнозував, що після зняття санкцій з боку Європейського футбольного союзу (УЄФА) та Міжнародної федерації футболу (ФІФА) уболівальникам не варто сподіватися на високі результати. Окрім того, Аршавін також закликав російські клуби відпустити всіх іноземних футболістів.

"Я ставлю на те, що ранній варіант повернення російських клубів в єврокубки – 2025 рік.

Мені здається, ми матимемо проміжні результати після повернення. Якщо з фінансами все буде гаразд, наші топи зможуть посилитися. Феєрії не чекайте, але й повного провалу не допустимо. Чи варто утримувати легіонерів у період без єврокубків? На мою думку, треба всіх відпустити і робити ставку на своїх", - зазначив Аршавін.

Додамо, що УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в наступному сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

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