Повномасштабна війна все змінить: у Росії можуть забрати фінал Ліги чемпіонів

Повномасштабна війна все змінить: у Росії можуть забрати фінал Ліги чемпіонів

Організація уважно стежить за політичною ситуацією.

Союз європейських футбольних асоціацій розглядає можливість перенести фінал Ліги чемпіонів-2022 із Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє Football.London.

Зазначається, що УЄФА стежить за політичною обстановкою у відносинах України та Росії. УЄФА може змінити місце проведення фіналу ЛЧ, якщо Росія розпочне повномасштабну війну з Україною.

Фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 запланований на 28 травня у Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені".

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.

Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні.

Читайте також:

Мессі залишиться без чотирьох партнерів по команді: ФІФА ухвалила рішення щодо скандального матчу відбору до ЧС-2022

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

ПСЖ - Реал: де дивитися та ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів