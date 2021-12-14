"Поводився зарозуміло": ексчемпіон світу розкритикував поведінку Ломаченка в бою з Коммі

Не тільки ганець вважає, що це не зовсім професійно.

Відомий американський боксер, колишній чемпіон у другій напівлегкій вазі Джамел Херрінг, розкритикував поведінку українського боксера Василя Ломаченка в бою проти ганця Річарда Коммі.

Про це ексчемпіон світу розповів у коментарі для Boxing Social.

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Американець звернув увагу на поведінку українця, котрий у сьомому раунді не став нокаутувати суперника, закликаючи кутових Коммі зупинити бій.

"Все вийшло так, як я очікував. Жодної неповаги до Річарда Коммі, але Ломаченко перебуває на іншому рівні. Перші два раунди вийшли гарячими, але потім він вирвався вперед за рахунок IQ.

Дехто вважав, що він не зупинив Коммі через жалість, але Лома повівся зарозуміло. Команді Коммі було неприємно вислуховувати всі ці заклики до зупинки. Проте вони проігнорували їх та дозволили йому залишитися в бою. І це було правильно, бо він продовжував відповідати на удари. І рефері побачив це", - сказав Херрінг.

Відео суперечливого епізоду

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко потрапив у гучний скандал через те, що в ринзі святкував перемогу над Коммі не з прапором України. Вчинок боксера жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO. Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

Додамо, що ця поведінка в рингу не сподобалася й Коммі.

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