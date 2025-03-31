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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
688
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3 хв

Поворознюк висловився про скандал з гравцями і ТЦК – президента "Інгульця" звинуватили у брехні

Подробиці скандалу в українському футболі.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олександр Поворознюк

Олександр Поворознюк / © ФК Інгулець

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк прокоментував резонансні заяви деяких уже колишніх футболістів команди, які розповіли, що він нібито погрожував "здати їх до ТЦК".

"Це така маячня, на яку я не збирався реагувати. Але надто багато неправдивої інформації, тому мушу пояснити. Шершень, Козак та інші футболісти прийшли до мене і зізналися, що мають проблеми з ТЦК. Вони були в розшуку, а ми якраз планували їхати до Туреччини на тренувальні збори.

Я їм сказав, що вони повинні піти до військкомату, стати на облік. Після цього я обіцяв, що зроблю їм бронь. У нас офіційна зарплата, все гаразд із документами, вони мали на це право. Потім я чую, як вони приходять і кажуть: "Ми йдемо до Кудрівки. Там нам усе "порішають".

Шершень був найхитрішим. Ці гравці були винні гроші клубу. Але вони зробили мене винним. Особливо багато розповідає Козак. Він сам просив у мене грошей, щоби помиритися з дружиною. Вони мали проблеми, вона хотіла піти від нього. Я дав йому 400 тисяч гривень, щоб він купив їй подарунок, і вони помирилися. Чому він про це не розповідає?

У мене є офіційне звернення до військкомату. Усі можуть подивитися на ці документи. І ви побачите, вони у розшуку чи ні. Вони на тренування не приходили, бо на вулицю боялися виходити через ТЦК", – сказав Поворознюк в інтерв’ю на своєму YouTube-каналі.

Водночас колишній капітан "Інгульця" Олександр Козак виклав свою версію подій, звинувативши Поворознюка у брехні.

"Я дивився його інтерв'ю і можу сказати, що це було просто 10 хвилин брехні. Мені важко коментувати цей наклеп на футболістів, які багато допомогли його команді. У цієї людини взагалі немає нічого святого.

Ніхто з нас у розшуку не був. Ми від самого початку говорили Поворознюку, щоб він допоміг нам із бронюванням, а він палець об палець не вдарив.

Я, Шершень, Козиренко, Мельничук і Петько перебували в розшуку? Повна маячня. Як він узагалі може таке говорити? На той момент ми вже в односторонньому порядку розірвали контракти з "Інгульцем". Дивак сам собі суперечить.

Чи він справді викликав на Шершня наряд ТЦК? Звичайно. У Шершня навіть є аудіозапис, який підтверджує, що Григорович бреше у своєму останньому інтерв'ю.

Ми подали папери на розірвання контракту і він зрозумів, що у клубу можуть бути проблеми. Він нам зателефонував і сказав: "Приїжджайте до мене. Я вас або відпущу, або залишу в команді". Але ми відчули підступ і не поїхали. А через тиждень сталася та ситуація з Шершнем. Я думаю, що на нас тоді готувалася засідка. Поворознюк хотів "нацькувати" на нас ТЦК", – заявив Козак у коментарі Sport-express.ua.

“Чи правда, що я попросив у Поворознюка 10 тисяч доларів на подарунок дружині? Я не знаю, що я йому зробив, що він уже на святе зазіхає – на сім'ю. Це цілковитий наклеп з його боку. Такого не було! Я не знаю, що треба вживати, щоб таке придумати.

Звісно, ні. Як ви собі це уявляєте? Думаєте, футболіст піде до президента, якщо в нього якісь проблеми в особистому житті й попросить грошей на каблучку? Це просто маячня. У нього був час, і він напридумував такі історії про нас", – розповів Козак, який взимку перейшов до "Кудрівки".

Раніше повідомлялося, що Поворознюк зашкварився сексистською заявою про жіночий футбол.

Нагадаємо, "Інгулець" виступає в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу і наразі посідає передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ.

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