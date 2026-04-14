Повторення рекорду: сім українок автоматично увійшли до основної сітки Roland Garros-2026

Одразу сім українських тенісисток автоматично потрапили до основної сітки Roland Garros-2026.

До основної сітки французького мейджора потрапили: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.

Таким чином, Україна також повторила історичний рекорд представництва на турнірах серії Grand Slam.

До цого сім українок грали в основі мейджорів чотири рази: на Roland Garros-2007, Wimbledon-2008 та Australian Open-2024 та US-Open 2024.

Водночас кількість представниць України в основі Roland Garros-2026 може й зрости, оскільки ще не було оголошено список учасниць кваліфікації, де також можуть бути українки.

Матчі основної сітки Roland Garros-2026 відбудуться від 24 травня до 7 червня.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з тенісу достроково перемогла Польщу та вийшла до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг.