Повторення національного рекорду: український клуб вийшов до півфіналу баскетбольного Єврокубка

"Прометей" у чвертьфіналі здобув впевнену перемогу над суперником із Греції.
Слобожанський "Прометей" пробився до півфіналу баскетбольного Єврокубка.
У чвертьфіналі турніру команда Ронена Гінзбурга без проблем розібралася з грецьким "Промітеасом" – 80:55, вигравши кожну з чотирьох чвертей поєдинку (25:16, 18:13, 19:11, 18:17).
Найрезультативнішим гравцем матчу став американський форвард "Прометея" Діджей Стефенс, який набрав 17 очок.
"Прометей": Стефенс (17), Клавелл (14), Липовий (10), Сидоров (8 + 5 підбирань), Балвін (7 + 8 підбирань), Санон (7 + 5 підбирань), Агада (5 + 7 асистів)
У півфіналі Єврокубка суперником "Прометея" стане турецький "Тюрк Телеком". Матч 1/2 фіналу відбудеться 26 квітня на "Арені-Рига".
Зазначимо, що "Прометей" – лише другий представник України в півфіналах в історії Єврокубка. У сезоні-2012/13 до цієї стадії турніру вдалося дійти київському "Будівельнику". Таким чином, слобожанський клуб повторив національний рекорд і має змогу його перевершити.
Раніше повідомлялося, що "Прометей" став чемпіоном Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.
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