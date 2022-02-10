Повторила досягнення співвітчизника: американська сноубордистка стала дворазовою олімпійською чемпіонкою в гафпайпі

Кім захистила свій титул Олімпіади-2018.

Американська сноубордистка Хлої Кім удруге поспіль стала олімпійською чемпіонкою в жіночому гафпайпі. Спортсменка змогла захистити свій титул, який вона вперше здобула на минулих Іграх-2018 у корейському Пхенчхані. Тоді 17-річна Хлої стала наймолодшою олімпійською чемпіонкою в цій дисципліні в історії.

Сноубордистка взяла лідерство ще у кваліфікації, заробивши 87.75 бала в першій спробі. Вони вийшла до фіналу, де змагалися 12 найкращих, та мала три спроби, щоб здійснити "золотий" стрибок. До заліку йшла найкраща спроба, і вона ій вдалася ще в першому стрибку.

За свій виступ Кім отримала 94 бали, а от наступні були невдалими – лише 27 і 26.25. Проте її позначку в першій спробі не змогла перевершити жодна з суперниць. Американка перемогла з перевагою 3.75 бала над найближчою суперницею, досвідченою іспанкою Керальт Кастеллет.

Таким чином, Хлої Кім стала першою в історії сноубордисткою, якій вдалося здобути золото на Іграх двічі поспіль у жіночому гафпайпі. Американка повторила здобуток свого партнера по команді Шона Вайта. Він єдиний, хто вигравав олімпійський титул двічі поспіль у чоловічому гафпайпі у 2006 та 2010 роках.

Нагадаємо, що спортсменка з Андорри Маева Естевес отримала тяжку травму під час виступу у кваліфікації змагань з сноуборд-кросу.

Читайте також:

Виявився швидшим на 0,02 секунди: на Олімпіаді-2022 відбувся один з найдраматичніших фіналів (фото)

Олімпіада-2022: хто виграв медалі 10 лютого

Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: медальний залік