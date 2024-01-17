Повторила особистий рекорд: Цуренко вийшла до третього кола Australian Open-2024

Українська тенісистка Леся Цуренко пробилася до третього кола Australian Open-2024.

У матчі другого раунду основної сітки 34-річна українка перемогла іспанку Ребекку Масарову.

Поєдинок Цуренко і Масарової тривав 1 годину 37 хвилин і завершився тріумфом нашої співвітчизниці з рахунком 6:3, 6:4.

За весь матч Леся жодного разу не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 6 з 17 брейкпойнтів.

Зазначимо, що Цуренко і Масарова вперше зустрічалися на корті. До цього вони не провели жодного очного поєдинку.

Подолавши друге коло австралійського мейджора, Цуренко повторила особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam. Раніше Леся діставалася третього раунду Australian Open лише одного разу, коли 2013 року поступилася Каролін Возняцкі з Данії.

В 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу Цуренко зіграє проти чинної чемпіонки змагань білоруски Аріни Соболенко, яка через повномасштабне військове вторгнення російських окупантів до України допущена до виступів лише в нейтральному статусі.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Окрім Цуренко, Україну на турнірі продовжують представляти Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк.

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