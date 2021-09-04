Повторила зухвалий трюк із роздяганням: ефектна боксерка засвітила ідеальні форми під час зважування (відео)

Чергове шоу від уже відомої своїми яскравими виходами спортсменки.

Австралійська боксерка Ебані Бріджес порадувала шанувальників своєю новою ефектною появою на церемонії зважування.

34-річна спортсменка знову роздяглася до спідньої білизни під час обов'язкової процедури перед поєдинком проти француженки Майліс Ганглофф, дозволивши тим самим фанатам зацінити її ідеальні форми.

instagram.com/ebanie_bridges

instagram.com/ebanie_bridges

instagram.com/ebanie_bridges

На рахунку 34-річної Бріджес 6 перемог у 7 поєдинках. Один бій вона програла.

25-річна Ганглофф здобула 5 перемог і зазнала 2 поразок на професійному ринзі.

Бій між Ебані і Майліс відбудеться сьогодні, 4 вересня, в Лідсі (Великобританія).

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, перед своїм попереднім поєдинком Бріджес прийшла на зважування в бюстгальтері і стрінгах, а пізніше нокаутувала суперницю.

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