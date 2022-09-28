Повторив легендарний гол ван Бастена: словенський футболіст шедеврально забив у Лізі націй (відео)

Нападник збірної Словенії Беньямін Шешко став автором ефектного гола в матчі заключного туру Ліги націй проти команди Швеції.

На 28-й хвилині форвард австрійського "Зальцбурга" красивим ударом в один дотик вразив дальній кут після навіса до штрафного майданчика шведів.

Таким чином, Шешко повторив шедевр легендарного Марко ван Бастена, який у фіналі чемпіонату Європи-1988 забив у такому ж стилі у ворота збірної СРСР.

Відео гола Шешко

Відео гола ван Бастена

Для 19-річного словенця гол у ворота Швеції став третім у нинішньому розіграші Ліги націй і загалом четвертим у футболці національної команди.

Сам матч завершився внічию 1:1. На гол Шешко шведська збірна відповіла забитим м'ячем Еміля Форсберга на 42-й хвилині.

Огляд матчу

Словенці з 6 очками посіли третю сходинку в групі та зберегли місце в Дивізіоні В на наступний сезон Ліги націй. Швеція з 4 балами стала останньою та вилетіла до Дивізіону С. Виграла цей квартет і піднялася до Дивізіону А збірна Сербії (13 очок), другою фінішувала Норвегія (10 балів).

Нагадаємо, збірна України завершила груповий етап Ліги націй-2022/23 у Дивізіоні B на другому місці, зігравши в останньому турі внічию з Шотландією.

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