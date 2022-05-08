Повторно відправили за кораблем: апеляцію щодо усунення російських гандболістів відхилили

Апеляційний суд Європейської федерації гандболу (EHF) відхилив клопотання Федерації гандболу Росії та московського "ЦСКА" про зупинення усунення російських збірних та клубів від турнірів під егідою EHF.

Рішення Виконкому EHF про усунення представників країни-агресорки залишається чинним, оскільки причини збереження дискваліфікації набагато важливіші, ніж участь російських команд у єврокубках.

Про це повідомляється на офіційному сайті EHF.

"Поточна ситуація конфлікту між Росією та Україною погіршилася порівняно з моментом ухвалення рішення про усунення Федерації гандболу Росії.

Таким чином, рішення виконкому EHF залишається чинним, а Федерація гандболу Росії та її представники, як і раніше, відсторонені від участі у всіх заходах EHF", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що очільник Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін неоднозначно прокоментував відсторонення російських команд від турнірів під егідою УЄФА.

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