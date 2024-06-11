Повзав навколішки і вдарився головою об стовп: Ф'юрі напився в мотлох після бою з Усиком (відео)

"Циганський король" на славу погуляв в одному з англійських пабів.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі був помічений у стані алкогольного сп'яніння через три тижні після своєї поразки від Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Як повідомляє видання The Sun, британський боксер у компанії друзів вирішив розслабитись в одному з пабів рідного Моркама.

"Циганський король" явно перебрав з алкоголем. П'яного Ф'юрі охоронці вивели із закладу на вулицю, де він не втримався на ногах і повзав навколішки.

Британець намагався піднятися, внаслідок чого ще й ударився головою об ліхтарний стовп.

Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7 — Happy Punch (@HappyPunch) June 11, 2024

В оточенні боксера прокоментували інцидент, зазначивши, що Тайсон не вживав алкоголь понад рік, але того вечора "випив забагато і почувався не дуже добре".

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Раніше стала відома дата реваншу Усик – Ф'юрі. Другий поєдинок між українцем і британцем відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді.

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