Пояси все ближче: Ломаченко не залишив шансів африканському "Термінатору"

У битві колишніх чемпіонів світу сильнішим виявився український боксер.

Українець Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням переміг ганця Річарда Коммі в головному бою вечора боксу, який відбувся в ніч проти 12 грудня на арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку.

Боксери обережно розпочали дуель. Провівши розвідку, Ломаченко захопив ініціативу в ринзі та за рахунок швидких комбінацій почав пробивати захист свого суперника. Коммі намагався уникати ударів українця та контратакувати, проте відсоток результативних дій Василя була набагато вищою.

У сьомому раунді Ломаченко потужним ударом з лівої відправив Коммі в нокдаун. Африканець на прізвисько "Термінатор" зумів піднятися та продовжити бій. Українець вирушив добивати суперника, але тому дивом вдалося "вижити" до кінця раунду. Гонг врятував Річарда від безжального бомбардування Василя.

У наступних трихвилинках Ломаченко не пішов добивати свою жертву, дещо збавивши темп. Коммі тримався як міг і навіть огризався у відповідь. Але цього було явно недостатньо щоб перебоксувати українського генія - чудова перемога Василя на класі.

За підсумками 12 раундів судді одноголосно віддали перевагу Ломаченку - 117:110, 119:108, 119:108.

Ймовірно, в наступному поєдинку Ломаченко отримає шанс побитися проти австралійця Джорджа Камбососа, який відібрав у американця Теофімо Лопеса звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.