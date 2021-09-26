"Пояси їдуть додому": Усик записав відеозвернення після перемоги над Джошуа

Українець подякував своїм шанувальникам і хейтерам.

Український боксер Олександр Усик після своєї перемоги над британцем Ентоні Джошуа записав відеоролик, який запостив у себе в Instagram.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

34-річний українець звернувся до уболівальників, подякувавши як своїм прихильникам, так і недругам. Сашко заявив, що "Пояси їдуть додому".

"Я дуже вас всіх люблю! За вашу підтримку, за ваші яскраві слова, за непідтримку. Пояси їдуть додому. Всім добра!", - сказав Усик у роздягальні.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Джошуа врятував фінальний гонг , який пролунав на 5 секунд раніше.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але , який пролунав на 5 секунд раніше. Усик відібрав у Джошуа титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. У роздягальні новоспеченого володаря чотирьох титулів привітали Андрій Шевченко і Віталій Кличко.

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