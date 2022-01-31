Поєдинку Шевченка з Росією не буде: збірна Польщі представила нового головного тренера

Ось і поставлена крапка в цій довготривалій історії.

Збірна Польщі визначилася з новим головним тренером.

Так, за інформацією президента Польського футбольного союзу (ПФС) Цезарія Кулеші, відтепер керуватиме "кадрою" екскерманич варшавської "Легії" - Чеслав Міхневич.

"Після розмов, аналізу та довгих роздумів я зробив вибір, яким задоволений, і вважаю його найкращим із можливих у нинішніх умовах. Тренер Міхневич переконав мене конкретикою своїх планів. Наша головна мета — матчі плейоф і, як ми обидва вважаємо, вихід до Чемпіонату світу в Катарі", - сказав Кулеша.

Зазначається, що контракт Міхневича з національною командою буде розрахований до кінця 2022 року з можливістю подовження. Минулого сезону під керіництвом Міхневича "Легія" стала чемпіоном Польщі. 2007 року Міхневич привів до чемпіонського титулу "Заглембе". Також він відомий у роботі з молодіжною збірною Польщі у 2017-20 роках.

„WITAM SERDECZNIE PANA TRENERA!”

Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski. ⤵️ pic.twitter.com/a9tEooDfxG — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 31, 2022

Додамо, що одним із кандидатів на місток збірної Польщі називався й екстренер збірної України та італійської "Дженоа" - Андрій Шевченко. Утім, українець не домовився з керівництвом "грифонів" про розірвання контракту та ПФС завершив із ним переговори.