Поєдинку за "абсолюта" бути: претендент на один з титулів Усика серйозно травмувався

Дюбуа не зможе боротися з українцем за пояс WBA.

Претендент на пояс WBA у надважкій вазі, яким володіє український чемпіон Олександр Усик, Даніель Дюбуа пропустить близько півроку через травму.

Про це повідомляє BoxingScene.

Боксер отримав розрив хрестоподібних зв’язок. В одному з раундів переможного поєдинку проти південноафриканця Кевіна Лерени британець невдало зробив крок назад, що спричинило травму.

"Його вдарили в голову, а коли Даніель відступив назад, він порвав хрестоподібну зв’язку і втратив рівновагу. Він зберігав холоднокровність, тренери в куті були чудові, і допомогли йому розслабитися і заспокоїтися", – розповів батько тренера боксера Баррі МакГіган.

Нагадаємо, що минулого тижня Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Усика провести захист титулу. Крім того, Усик має провести бій проти обов'язкового претендента на пояс IBF – Філіпа Хрговича.

Сам українець висловив бажання провести поєдинок за абсолютного чемпіона світу надважкої ваги проти Тайсона Ф'юрі. Після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

На рахунку 25-річного Дюбуа 20 перемог (13 – нокаутом). У останньому поєдинку британець виграв технічним нокаутом у південноафриканця Кевіна Лерени 3 грудня.

Читайте також:

Ф'юрі в гонитві за Усиком: The Ring оновив рейтинг боксерів надважкої ваги

Непереможний український боксер, який є "спадкоємцем" Кличків, здолав досвідченого американця

"Я знищу цю сосиску": Ф'юрі обіцяє нокаутувати Усика у бою за "абсолюта"