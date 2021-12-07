Поєдинок "Бенфіка" - "Динамо" обслуговуватиме скандальний арбітр, іспанці побачили в ньому "змову"

Цього сезону він вже працював на грі за участю української команди.

У середу, 8 грудня , київське "Динамо" у рамках 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів зіграє на виїзді з португальською "Бенфікою".

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", головним арбітром цієї зустрічі призначено німця - Деніза Айтекіна.

43-річний рефері за основною професією – майстер ділового адміністрування, займається підприємництвом. Матчі німецької Бундесліги судить від 2008 року, арбітр ФІФА – від 2011-го.

У своїй кар’єрі кілька разів перетинався і з "Динамо". У лютому 2014-го німець зафіксував виїзну нічию з іспанською "Валенсією" (0:0) в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, а у березні 2015-го "біло-сині" розгромили на НСК "Олімпійський" англійський "Евертон" (5:2) у 1/8 фіналу Ліги Європи. У нинішньому сезоні Айтекін працював на трьох матчах основної стадії єврокубків, зокрема, у стартовому турі Ліги чемпіонів зафіксувавши виїзну поразку донецького "Шахтаря" від молдавського "Шерифа" (0:2).

На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Крістіан Дітц та Маркус Зінн. Четвертим рефері буде Тобіас Райхель, а за VAR відповідатиме Бастіан Данкерт.

Цікаво, що в березні 2017-го саме Айтекін зафіксував розгромну перемогу "Барселони" над ПСЖ з рахунком 6:1 у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ (після 1:4 у першому поєдинку) і деякі іспанські ЗМІ натякають, що каталонці в особі німця можуть отримати несподівану допомогу.

"IGUAL QUE AYTEKIN AL PSG..."



Deniz Aytekin será el árbitro del Benfica-Dinamo de Kiev, partido clave en el grupo de Champions del Barça.



Si el Benfica no gana, el Barça se clasifica pase lo que pase en Münich. Si gana, los culés necesitarían la victoria. pic.twitter.com/aSFD3KDTIc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 6, 2021

Матч "Бенфіка" - "Динамо" розпочнеться у середу, 8-го грудня, о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри;

Для столичного колективу матч із португальцями не має жодного турнірного значення, адже вони вже точно будуть останніми в квартеті. Таким чином, "Динамо" залишається без єврокубкової весни. Після п'яти зіграних матчів у групі в активі "Динамо" лише один набраний пункт;

"Бенфіка", своєю чергою, має п'ять балів та йде третьою. У разі перемоги над киянами та невиграшу "Барселони" в паралельній виїзній дуелі з мюнхенською "Баварією", саме португальці вийдуть до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи;

У Києві "Динамо" та "Бенфіка" розписали безгольову нічию, а головний арбітр за допомогою VAR скасував забитий м'яч киян на останніх хвилинах.

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