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Поєдинок "Бенфіка" - "Динамо" обслуговуватиме скандальний арбітр, іспанці побачили в ньому "змову"

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Поєдинок "Бенфіка" - "Динамо" обслуговуватиме скандальний арбітр, іспанці побачили в ньому "змову"

Associated Press

Цього сезону він вже працював на грі за участю української команди.

У середу, 8 грудня, київське "Динамо" у рамках 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів зіграє на виїзді з португальською "Бенфікою".

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", головним арбітром цієї зустрічі призначено німця - Деніза Айтекіна.

43-річний рефері за основною професією – майстер ділового адміністрування, займається підприємництвом. Матчі німецької Бундесліги судить від 2008 року, арбітр ФІФА – від 2011-го.

У своїй кар’єрі кілька разів перетинався і з "Динамо". У лютому 2014-го німець зафіксував виїзну нічию з іспанською "Валенсією" (0:0) в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, а у березні 2015-го "біло-сині" розгромили на НСК "Олімпійський" англійський "Евертон" (5:2) у 1/8 фіналу Ліги Європи. У нинішньому сезоні Айтекін працював на трьох матчах основної стадії єврокубків, зокрема, у стартовому турі Ліги чемпіонів зафіксувавши виїзну поразку донецького "Шахтаря" від молдавського "Шерифа" (0:2).

На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Крістіан Дітц та Маркус Зінн. Четвертим рефері буде Тобіас Райхель, а за VAR відповідатиме Бастіан Данкерт.

Цікаво, що в березні 2017-го саме Айтекін зафіксував розгромну перемогу "Барселони" над ПСЖ з рахунком 6:1 у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ (після 1:4 у першому поєдинку) і деякі іспанські ЗМІ натякають, що каталонці в особі німця можуть отримати несподівану допомогу.

  • Матч "Бенфіка" - "Динамо" розпочнеться у середу, 8-го грудня, о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри;
  • Для столичного колективу матч із португальцями не має жодного турнірного значення, адже вони вже точно будуть останніми в квартеті. Таким чином, "Динамо" залишається без єврокубкової весни. Після п'яти зіграних матчів у групі в активі "Динамо" лише один набраний пункт;
  • "Бенфіка", своєю чергою, має п'ять балів та йде третьою. У разі перемоги над киянами та невиграшу "Барселони" в паралельній виїзній дуелі з мюнхенською "Баварією", саме португальці вийдуть до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи;
  • У Києві "Динамо" та "Бенфіка" розписали безгольову нічию, а головний арбітр за допомогою VAR скасував забитий м'яч киян на останніх хвилинах. 

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