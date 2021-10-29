Поєдинок "Динамо" - "Барселона" в Лізі чемпіонів зможуть відвідати лише вакциновані або з ПЛР-тестом уболівальники

Поєдинок "Динамо" - "Барселона" в Лізі чемпіонів зможуть відвідати лише вакциновані або з ПЛР-тестом уболівальники

Київ від 1 листопада в червоній зоні.

Вхід на матч 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та іспанською "Барселоною" зроблять для вболівальників обмеженим.

За інформацією офіційного сайту "біло-синіх", відвідати гру, яка відбудеться на НСК "Олімпійському", зможуть лише таки особи, які мають із собою відповідні документи:

негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведено не більше ніж за 72 години матчу, або

негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного не більше ніж за 72 години до матчу, або

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою вакцини однодозної або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);

Документ, що підтверджує одужання особи від COVID-19

Зазначається, що подібні документи перевірятимуть під час входу на стадіон. Вказана вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.

Нагадаємо, що від 1 листопада Київ переходить до червоної зони карантину. Так, від цього дня кафе та ресторани працюватимуть лише, якщо у всіх співробітників будуть COVID-сертифікати або негативний результат ПЛР-тесту. Також відвідувати заклади громадського харчування зможуть лише вакциновані або за умови наявності негативного ПЛР-тесту.

Зустріч "Динамо" та "Барселони" відбудеться 2 листопада, початок гри - о 22:00 за київським часом;

Після трьох турів кияни замикають групу, маючи в своєму активі лише один набраний бал.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання