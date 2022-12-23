Поєднуватиме з роботою в УПЛ: Ротань залишиться на посаді головного тренера збірної України U-21

Також контракт з УАФ продовжив керманич України U-19.

Українська асоціація футболу (УАФ) продовжила контракти із двома головними тренерами національних збірних.

Про це йдеться на офіційному сайті УАФ.

Молодіжну збірну (U-21) продовжить тренувати Руслан Ротань, який нещодавно також очолив "Олександрію". Новий контракт діятиме до кінця Євро-2023.

Контракт передбачає опцію автоматичного продовження до завершення Олімпіади-2024. Вона активується, якщо Україна U-21 зможе здобути олімпійські ліцензії на чемпіонаті Європи.

На молодіжному Євро-2023 Україна U-21 виступить у групі B, де суперниками стануть Румунія, Іспанія та Хорватія. Турнір відбудеться від 21 червня до 8 липня.

Також УАФ вирішила продовжити співпрацю з головним тренером юнацької збірної України U-19 Сергієм Нагорняком до 31 липня 2023 року. Нагорняк також поєднує роботу у збірній з клубною. Він очолює команду Першої ліги України "Епіцентр".

Під керівництвом Нагорняка збірна України U-19 фінішувала на першому місці у своїй групі кваліфікаційного раунду відбору Євро-2023. Перший рядок у квартеті "синьо-жовтим" принесла перемога над збірною Швеції у заключному матчі етапу. Елітний раунд відбору Євро-2023 відбудеться від 22 до 28 березня.

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