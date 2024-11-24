"Поїде додому до дітей, дружини": Усик пояснив, чому не хотів зашкодити Ф'юрі у першому бою

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що під час першого бою проти ексчемпіона Тайсона Ф'юрі не хотів завдати шкоди здоров'ю свого суперника.

Про це українець розповів в ефірі Youtube-каналу TNTSportsBoxing, відповідаючи на запитання про дев'ятий раунд того поєдинку, коли він відправив британця в нокдаун.

"Я не хотів йому завдавати шкоди, я просто боксував. Мені не потрібно цього робити, завдавати шкоди. Я знаю, що таке бокс. Я знаю, що після бою він поїде додому до дітей, до дружини. Це погано, коли ти завдаєш шкоди своєму опоненту", – сказав Усик.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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