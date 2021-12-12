"Поїду куди завгодно": перші слова Ломаченка після яскравого тріумфу над "Термінатором"

"Поїду куди завгодно": перші слова Ломаченка після яскравого тріумфу над "Термінатором"

Українець готовий до нових серйозних викликів у майбутньому.

Український боксер Василь Ломаченко дав коротке інтерв'ю в ринзі після перемоги над ганцем Річардом Коммі.

Спершу українця попросили прокоментувати епізод, коли він активно звертався до кута ганського боксера після того, як у сьомому раунді відправив Коммі до нокдауну.

"Я звернувся до кута Коммі. Він мав не дуже хороший вигляд. Я запитав, чи не хочутьвони зупинити бій. Але він справжній воїн - і ми продовжили цей поєдинок, подарувавши глядачам чудових 12 раундів", - сказав Ломаченко.

Також Василя запитали про його подальші плани в боксі. Зокрема, про потенційний поєдинок з Джервонтою Девісом та абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом.

"Звичайно, я хочу цього бою. Якщо мені дадуть цей шанс, я боксуватиму. У легкій вазі багато гарних боксерів. Ми можемо організувати багато боїв у майбутньому", - відповів Лома про бій з американцем.

"Я поїду куди завгодно. Можу поїхати навіть далі", - висловив готовність Василь битися з Камбососом в Австралії.