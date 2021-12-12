"Поїду куди завгодно": перші слова Ломаченка після яскравого тріумфу над "Термінатором"

Українець готовий до нових серйозних викликів у майбутньому.
Український боксер Василь Ломаченко дав коротке інтерв'ю в ринзі після перемоги над ганцем Річардом Коммі.
Спершу українця попросили прокоментувати епізод, коли він активно звертався до кута ганського боксера після того, як у сьомому раунді відправив Коммі до нокдауну.
"Я звернувся до кута Коммі. Він мав не дуже хороший вигляд. Я запитав, чи не хочутьвони зупинити бій. Але він справжній воїн - і ми продовжили цей поєдинок, подарувавши глядачам чудових 12 раундів", - сказав Ломаченко.
Також Василя запитали про його подальші плани в боксі. Зокрема, про потенційний поєдинок з Джервонтою Девісом та абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом.
"Звичайно, я хочу цього бою. Якщо мені дадуть цей шанс, я боксуватиму. У легкій вазі багато гарних боксерів. Ми можемо організувати багато боїв у майбутньому", - відповів Лома про бій з американцем.
"Я поїду куди завгодно. Можу поїхати навіть далі", - висловив готовність Василь битися з Камбососом в Австралії.
The road to Undisputed continues. #LomaCommey pic.twitter.com/m3j2nPAqca— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
- Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.
- Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.