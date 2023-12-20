Поїдуть у гості до терористів: європейська збірна погодилася зіграти товариський матч з Росією

Сербія стане першою європейською збірною, яка проведе матч з командою держави-агресорки.

Збірна Сербії з футболу проведе товариський матч зі збірною Росії. Проведення контрольного поєдинку з національною командою країни-терористки сербська федерація футболу анонсувала у власних соцмережах.

Повідомляється, що зустріч між росіянами та сербами відбудеться 21 березня в Москві. Ця гра стане для збірної Сербії частиною підготовки до фінального турніру Євро-2024.

Крім матчу з росіянами, команда Сербії 25 березня у Лімасолі зіграє спаринг з Кіпром.

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою.

Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.

Від 24 лютого 2022 року збірна Росії грала лише товариські зустрічі. Суперниками національної команди країни-терористки були Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Єгипет U-23, Катар, Камерун, Кенія та Куба.

Таким чином, Сербія стане першою європейською збірною, яка проведе матч з командою держави-агресорки.

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